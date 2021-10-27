Женщина родила трех детей в одну и ту же дату три раза подряд

Во Флориде, США, 32-летняя Кристен Ламмерт родила трех детей в одну и ту же дату в разные годы — дочери появлялись на свет каждые три года. Об этом сообщает Metro.

Первая дочь супругов Ламмертов София родилась 25 августа 2015 года. В тот же день через три года на свет появилась вторая дочь американцев Джулиана. По словам многодетной матери, она предчувствовала, что даты рождения ее дочерей совпадут. Спустя еще три года, 25 августа 2021 года, муж и жена стали родителями в третий раз — у них появилась дочь Мия.

Все три дочери родились в один день с разницей ровно в три года: сейчас Софии шесть лет, Джулиане три года, тогда как Мие всего два месяца. Родители рассказали, что сестры не расстраиваются из-за одного дня рождения на всех: София и Джулиана вместе продумывают концепцию праздника и выбирают декорации. Мия пока что не принимает участия в организации мероприятий. Женщина добавила, что каждая из дочерей получает персональный торт со свечками в день рождения.

Акушер-гинеколог Кристины Гревс сказала, что подобное явление встречается крайне редко. Однако Ламмерты — не единственная семья, в которой несколько родственников родились в один день. Например, американская семья Камминсов вошла в Книгу рекордов Гиннесса после того, как пять братьев и сестер родились в одну дату в разные годы — 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Англия, три поколения женщин в одной семье родились в один и тот же день. Liverpool Echo отметил, что вероятность такого совпадения — примерно 135 тысяч к одному.