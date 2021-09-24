Девочка родилась в один день с матерью и бабушкой

Три поколения женщин в одной семье родились в один день в Ливерпуле

В Ливерпуле, Англия, три поколения женщин в одной семье родились в один и тот же день. Об этом сообщает Liverpool Echo.

53-летний Стивен Хилл рассказал, что 22 сентября 1968 родилась его жена, 53-летняя Полин. Ровно через 20 лет в тот же день на свет появилась их дочь, 33-летняя Лаура. 22 сентября 2021 года она родила девочку, внучку Стивена и Полин, Софию. Ее день рождения совпал с датами появления на свет как матери, так и бабушки.

«Когда у нас с женой родилась дочь, их общий день рождения в большей степени был посвящен Лауре. Теперь, когда она родила мою внучку в тот же день, она поймет, что такое украденный праздник», — в шутку отметил Хилл. Он добавил, несмотря на то что теперь ему придется тратить деньги сразу на три подарка в один день, он очень рад рождению внучки.

Liverpool Echo отметил, что вероятность такого совпадения — примерно 135 тысяч к одному.

Ранее сообщалось, что в США близнецы случайно забеременели одновременно и родили с разницей в сутки. Роды у женщин также начались в одно и то же время.