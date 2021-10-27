Российского депутата захотели исключить из партии за угрозы убийством в чате

ТАСС: депутата Ильина могут исключить из партии за угрозы убийством в рабочем чате

Депутата «Единой России» и замглавы муниципального образования Лиговка-Ямская Сергея Ильина хотят исключить из партии и уволить с работы, если подтвердится информация, согласно которой депутат угрожал коллегам в рабочем чате. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского отдела «Единой России», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились скриншоты переписки Ильина с депутатом Михаилом Шабалкиным в рабочем чате. На них видно, что он якобы угрожает Шабалкину убийством за оскорбление жены. Также угрозы получил российский депутат Александр Изотов.

«Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям», — заявил руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии Владимир Носов.

Ранее депутат городской думы Мещеряков призвал наказывать геев для улучшения рождаемости. Он подчеркнул, что необходимо пересмотреть демографическую политику. Для этого также нужно запретить аборты, уверен депутат.