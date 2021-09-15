Российский депутат призвал наказывать геев для улучшения рождаемости

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков призвал наказывать геев и запрещать аборты для улучшения рождаемости в стране. Об этом он написал в Instagram.

«Нам нужно пересматривать демографическую политику. Запретить аборты, вводить наказания для содомитов, стимулировать рождаемость среди коренного населения России», — написал в социальной сети Мещеряков.

Он также добавил, что не согласен с политикой государства по отношению к мигрантам. Депутат полагает, что нужно увеличивать зарплаты российским рабочим и сделать профессии дворника и строителя престижными.

Борьба с абортами и геями в России ведется не первый год. Так, например, в РПЦ предложили запретить аборты женщинам с доходом выше прожиточного минимума. Там также рассказали об опыте исправления геев. По словам Волоколамского митрополита Илариона, «воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации».

Кроме того, запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей предложили в Госдуме. Как заявила депутат Госдумы Инга Юмашева, это поможет улучшить рождаемость в стране и сократить число криминальных абортов.