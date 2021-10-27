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Многократный чемпион мира по шахматам стал депутатом Госдумы от «Единой России»

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов стал депутатом Госдумы VIII созыва от ЕР
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов стал депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия». Он получил мандат первого замглавы министерства труда Ольги Баталиной. Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что Баталина была избрана депутатом Государственной Думы на выборах, которые состоялись в сентябре. Она сложила полномочия в октябре в связи с назначением первым замминистра труда и социальной защиты. Вместе с тем еще один депутатский мандат «Единой России», от которого отказался Александр Авдеев после назначения врио главы Владимирской области, получил первый зампред комитета Госдумы VII созыва по собственности Юрий Петров.

Анатолий Карпов работал в Госдуме VI и VII созывов, а также был членом комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции «Единая Россия».

Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. Партия КПРФ с 18,93 процента голосов заняла второе место. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и партия «Новые люди» (5,32 процента).

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