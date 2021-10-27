В Раде посоветовали украинцам запастись навозом

Депутат Верховной Hады Михаил Волынец посоветовал жителям Украины начать запасаться навозом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, скоро в стране закроются социальные объекты, а украинцы будут отапливать свои дома кизяками из-за нехватки энергоресурсов. Парламентарий призвал предупредить население в сельской местности о грядущих проблемах. «Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — добавил Волынец.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь Украине и Литве и поставлять туда электроэнергию, несмотря на враждебную позицию властей двух стран. По его словам, было бы подло не помочь «страдающим соседям» при наличии дополнительных мощностей. «Это не по-славянски и не по-христиански», — отметил Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что не хотел бы оставлять в беде обычных людей.