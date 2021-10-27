На Сахалине высадили 740 гектаров нового леса

В Сахалинской области с начала года высадили 740 гектаров леса. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Лесовосстановление запланировано в рамках проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что удалось выполнить 90 процентов от общего объема запланированных работы.

По данным ведомства, в области в лесных питомниках выращивается три миллиона сеянцев. В регионе сейчас действуют девять питомников. В лесничествах также заготавливают семена. В этом году лесники собрали свыше десять тонн шишки хвойных пород, сейчас сформирован запас из 526 килограммов лесных семян.

«Не только лесники и арендаторы в регионе занимаются лесовосстановлением. Любой желающий может внести свой вклад в сохранение островных лесов», — отметили в ведомстве.