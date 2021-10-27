Подросток выжил после удара молнии благодаря ботинкам

Подросток из австралийского штата Квинсленд выжил после удара молнии благодаря подошвам ботинок, которые спасли ему жизнь, приняв на себя разряд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

14-летний Тэлин Роуз шел в школу во время грозы. Молния попала в расположенный поблизости металлический столб и прошла через тело подростка. В результате мощного электрического удара австралийца отбросило на землю.

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Удар произошел на глазах у мужчины, который в этот момент сидел в машине. Очевидец выбежал на помощь и отнес юношу в здание школы. Мать пострадавшего Мишель Ниммо рассказала, что ей позвонили из школы через несколько минут после того, как она попрощалась с сыном, и сообщили, что персонал обратился в службу спасения и вызвал для ее сына скорую помощь.

К моменту, когда она добралась до школы, Роуз начал постепенно восстанавливаться после произошедшего. Его госпитализировали, чтобы проверить, как функционируют его жизненно важные органы.

Врачи сообщили Ниммо, что ее сыну повезло, что он выжил после удара молнии. Они подчеркнули, что никогда не видели подобных случаев за всю их карьеру. Жизнь подростку спасли толстые подошвы ботинок, которые поглотили большую часть тока.

Позже юноша рассказал матери, что почти ничего не слышал и не чувствовал в течение целой минуты после мощного электрического разряда. На ступнях и плечах юноши остались временные отметины после удара молнии, но в остальном его здоровье полностью восстановилось.

Электрический потенциал удара молнии может достигать 500 миллионов вольт. Шанс получить удар молнии в Австралии — один из 1,6 миллиона. Каждый год от ударов молнии погибают около десяти человек; около 100 человек выживают.

Ранее сообщалось, что близ горы Грандфазер в Северной Каролине, США, семь человек пострадали от удара молнии. Одного человека доставили в больницу с травмой головы, другой получил ожоги, а у остальных пяти туристов не зафиксировано серьезных повреждений.