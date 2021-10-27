На Украине прокомментировали демонтаж советской звезды на мемориале во Львове

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила власти страны в насильственном уничтожении исторической памяти украинского народа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

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Таким образом представители оппозиции прокомментировали демонтаж советской звезды на военном мемориале Марсово поле во Львове. По их мнению, решение снос металлической копии ордена Отечественной войны является неприкрытым проявлением тоталитарной идеологии и «поддерживаемой властью дерзкой, демонстративной и показательной попыткой» уничтожить любое упоминание о Великой Отечественной войне. «Сегодня в Украине искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной, обесценивание их подвига в борьбе с фашизмом возведены в ранг государственной политики. <...> Такая политика украинской власти — это оскорбление памяти о подвиге миллионов украинцев, воевавших в рядах Советской армии в годы Великой Отечественной войны и отдавших жизнь за Великую Победу», — говорится в сообщении.

В партии также заявили, что власть президента Украины Владимира Зеленского превратила насилие, вандализм и ненависть в национальную идею для страны.

Решении о демонтаже советской звезды было принято в июле. Тогда министерство иностранных дел России направило ноту украинскому внешнеполитическому ведомству, обвинив власти республики в нарушении международных обязательств об увековечивании памяти о победе над фашизмом.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. В частности, в нем предлагается переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую», а воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».