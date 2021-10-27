Задержанному с наркотиками представителю Кадырова пообещали проблемы в Чечне

Спортсмены из Чечни заявили, что пойманного с наркотиками Хизриева ждут проблемы в Грозном

Руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева, задержанного в Санкт-Петербурге с наркотиками, ждут трудности в своем регионе. Об этом заявили 47news чеченские спортсмены, их имена не называются.

Собеседники издания пообещали, что с настоящими проблемами Хизриев столкнется в Чечне. «Главное, чтобы не отдали в Чечню, Кадыров этого не любит», — отметили они. При этом спортсмены не уточнили, о каких проблемах идет речь.

О задержании Хизриева стало известно утром 27 октября. Сотрудники ГИБДД остановили люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился чиновник. Из-за «не совсем адекватного состояния» водителя было решено провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора.

Представителя Кадырова задержали на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд.