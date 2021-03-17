Бывший следователь Кадыров сядет в тюрьму за взятку

В Москве вынесли приговор бывшему следователю по особо важным делам следственного управления СК по Северо-Восточному административному округу столицы Эмилю Кадырову, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда в среду, 17 марта.

Уточняется, что Кадыров признал свою вину. Он сядет в тюрьму на пять лет по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет занимать должности в государственных и правоохранительных органах», — отметила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Дело рассматривалось в течение двух месяцев. Прокурор запрашивал для обвиняемого девять лет колонии.

В феврале 2020 года Эмиль Кадыров был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить четыре миллиона рублей. Следователь сам пришел в квартиру к взяткодателю, где его ждали оперативники. По данным Telegram-канала «112», тогда Кадыров предлагал закрыть уголовное дело против полковника ФСИН.