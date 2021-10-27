В России отчитались об отсутствии смертей от вакцины против коронавируса

Центр Гамалеи: смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в России нет

В России не зарегистрировано смертельных случаев после прививки от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

«Более сотни миллионов человек получили прививку. Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто», — сказал он.

Гущин также отметил, что разработчики могут менять вакцину под каждый новый штамм. Однако, по его утверждению, в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

25 октября Минздрав России разрешил вакцинировать кормящих грудью женщин. Кормящих матерей исключили из перечня лиц, которым противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V».

Ранее ВОЗ рекомендовала беременным и кормящим женщинам сделать прививку от COVID-19. Там подчеркнули, что после вакцинации матери могут продолжать грудное вскармливание, а иммунитет от вируса в таком случае может передаваться и ребенку.