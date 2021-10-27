Мужчина под наркотиками с молотком и ножами напал на автобус в Петербурге

МВД: мужчина, напавший с молотком на автобус в Петербурге, умер до приезда «скорой»

В Санкт-Петербурге находящийся в наркотическом опьянении мужчина напал с ножами и молотком на автобус с пассажирами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 27 октября на проспекте Народного Ополчения в автобус вошел мужчина, вооруженный ножами и молотком. Он стал бить себя и резать обивку сидений. Пассажиры спешно покинули салон автобуса и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители применили в отношении мужчины слезоточивый газ, после чего тот попытался скрыться, выбив головой боковое стекло, однако при падении ударился головой об асфальт. Полицейские задержали мужчину и вызвали ему скорую помощь, однако задержанный умер до приезда медиков.

По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и травма головы.