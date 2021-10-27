Невеста надела кольцо с прахом отца на свадьбу и растрогала пользователей сети

Девушка захотела надеть на церемонию бракосочетания аксессуар с прахом своего отца и растрогала пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

В ролике ювелир Мэг (Meg) объяснила, что создает украшения и различные предметы декора с прахом умерших родственников заказчиков. Так, к ней обратилась Алисса (Alyssa) с просьбой сделать подобное кольцо. «Алисса всегда мечтала о том, чтобы отец отвел ее к алтарю. К сожалению, она трагически потеряла отца и попросила изготовить кольцо с его прахом. Теперь он сможет "присутствовать" на свадьбе невесты», — поделилась мастер.

На видео Мэг продемонстрировала процесс создания изделия. Она смешала прах с эпоксидной смолой и добавила ярко-синий краситель. После этого, она перелила смесь в форму, подождала, пока она затвердеет, и установила получившийся камень в форме капли в кольцо.

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Пост стал вирусным и набрал 7,4 миллиона просмотров и 890,3 тысячи лайков. «Это самая трогательная вещь, которую я когда-либо видела в своей жизни», «Я бы хотела сделать тоже самое с прахом своей мамы, но уже поздно», «Я похоронила своего сына и хотела бы сделать такое же украшение», «Боже, это просто разрывает мое сердце», «Вы занимаетесь благородным делом», — высказывались зрители.

Владелица кольца, в свою очередь, поделилась в комментариях под публикацией своими впечатлениями о полученном украшении. «Это мое кольцо. С тех пор, как я его получила, я ношу его каждый день. Теперь мой папа всегда будет идти со мной по жизни», — написала она.

В ноябре 2019 года женщине подарили помолвочное кольцо в виде гроба, и она показала его пользователям сети. Невеста рассказала, что она получила предложение руки и сердца, а вместе с ним украшение, сделанное на заказ из надгробной плиты, после реконструкции кладбища. Кольцо выполнено из черного камня в форме гроба, окаймленного серебряным контуром.