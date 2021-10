Невеста похвасталась кольцом и стала объектом насмешек в сети

Неизвестная невеста похвасталась помолвочным кольцом и стала объектом насмешек в сети. На скриншот из видео, опубликованный в закрытой Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети кадре анонимная женщина демонстрирует на безымянном пальце подарок своего возлюбленного: двухъярусное золотое украшение с небольшим бриллиантом в виде капли посередине. «Этот камень больше, чем я хотела» — подписала она пост.

Пользователи сети сочли драгоценный камень в кольце женщины чересчур маленьким и подняли его на смех в комментариях под публикацией. «Этот бриллиант размером с кунжутное семечко», «Я думаю, это минимальный размер камня из всех существующих на планете», «Держу пари, твой маникюр стоит дороже этого кольца», «Это что, пранк?», «Я не верю, что он и правда подарил тебе это», — смеялись они.

Ранее в октябре распухший палец на фото хваставшейся кольцом девушки испугал пользователей сети. На размещенном фото анонимная девушка продемонстрировала кольцо, которое ей подарил жених в день помолвки. Она засняла ювелирное изделие с драгоценным камнем и подписала свой пост фразой «Я сказала да!» На кадре видно, что палец невесты сильно опух из-за тугого кольца и покраснел.