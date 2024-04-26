Авербух объяснил мотивацию принимающих допинг фигуристов

Авербух рассказал, что допинг помогает фигуристам не волноваться и не уставать

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух объяснил мотивацию фигуристов, которые принимают запрещенные препараты. Он высказался на канале «Каток» в YouTube.

По словам специалиста, допинг помогает справляться с психологическим напряжением и улучшает выносливость. «Нет такого допинга, который научит прыгать прыжки, но есть такой допинг, который поможет не волноваться, не устать на третьей минуте программы и прыгнуть этот прыжок», — заявил Авербух.

Ранее эффективность допинга в фигурном катании раскрыла трехкратный призер чемпионата Европы в парном фигурном катании Вера Базарова. Она также подчеркнула, что запрещенные препараты могут улучшать выносливость.

В январе 2024-го на четыре года за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года.