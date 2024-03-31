Призер чемпионата Европы раскрыла эффективность допинга в фигурном катании

Фигуристка Базарова заявила, что допинг в фигурном катании эффективен

Трехкратный призер чемпионата Европы в парном фигурном катании Вера Базарова раскрыла эффективность допинга в этом виде спорта. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению россиянки, запрещенные препараты могут повышать выносливость. «А для изучения и исполнения новых элементов — не думаю. У нас технический вид спорта, каким бы ты ни был резким и сильным, без изучения техники не запрыгать», — заявила Базарова.

В январе 2024-го на четыре года за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Базарова, выступавшая в парном катании, взяла серебро на чемпионате Европы 2012 года. В 2011-м и 2014-м она становилась бронзовым призером турнира.