Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Гавр
0:2
Завершен
Монпелье
Франция - Лига 1|27-й тур
Рубин
2:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Ванкувер Кэнакс
Сегодня
22:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:46, 31 марта 2024Спорт

Призер чемпионата Европы раскрыла эффективность допинга в фигурном катании

Фигуристка Базарова заявила, что допинг в фигурном катании эффективен

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Трехкратный призер чемпионата Европы в парном фигурном катании Вера Базарова раскрыла эффективность допинга в этом виде спорта. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению россиянки, запрещенные препараты могут повышать выносливость. «А для изучения и исполнения новых элементов — не думаю. У нас технический вид спорта, каким бы ты ни был резким и сильным, без изучения техники не запрыгать», — заявила Базарова.

В январе 2024-го на четыре года за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Базарова, выступавшая в парном катании, взяла серебро на чемпионате Европы 2012 года. В 2011-м и 2014-м она становилась бронзовым призером турнира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

      Тренер ПСЖ высказался о возможном уходе Мбаппе

      Главкома ВСУ уличили во лжи по словам о продвижении украинской армии на фронте

      Россиянин описал поездку на Бали фразой «ничего не понял, но интересно»

      Российские ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

      Последствия отмены выборов на Украине оценили

      В Британии рассказали о парализовавших ВСУ российских ударах по энергосистеме

      В МВД заявили о возможности наличия чипов в головах террористов в «Крокусе»

      На Украине призвали серьезно отнестись к словам Маска о потере Одессы

      В США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше