Части россиян напомнили о запрете на готовку шашлыков

МЧС России напомнило о запрете в ряде регионов жарить шашлыки в лесах

В ряде регионов России действует запрет на приготовление шашлыков в лесах. Пост с напоминанием перед праздниками опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

Там напомнили, что устраивать пикник в городских парках можно только на специально отведенных площадках, где территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Помимо того, около места готовки мяса не должно быть деревьев.

«Ограничить использование открытого огня в городских парках могут власти субъектов и местного самоуправления. В особый противопожарный режим категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках», — говорится в сообщении министерства.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники за счет новогодних при условии, что за это в рамках референдума проголосует большинство жителей региона.