Невесту пристыдили за демонстрацию кольца в форме гроба

Женщине подарили помолвочное кольцо в виде гроба, и она поделилась этим с пользователями сети. Об этом сообщает The Sun.

Невеста рассказала, что она получила предложение руки и сердца, а вместе с ним кольцо, сделанное на заказ из надгробной плиты, после реконструкции кладбища. Она опубликовала фотографии кольца у себя на странице, а их скриншоты разместили в группе Facebook, в которой обсуждают странные украшения. Кольцо выполнено из черного камня в форме гроба, окаймленного серебряным контуром.

Подписчики разошлись во мнениях. «Смерть предпочтительнее, чем это кольцо», — не одобрил такую креативность жениха и невесты один из комментаторов. «Если бы я была при смерти, я была бы заинтригована», — поиронизировала одна участница группы. «Я гот со стажем в 15 лет, и мне нравится это», — написал третий подписчик.

Ранее посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети. Фотография ее руки попала в Facebook-группу That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где обычно высмеивают нелепые украшения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!