Обнаженная блогерша нарисовала на теле костюм Роналда Макдоналда на Хеллоуин

Популярная TikTok-блогерша продемонстрировала подписчикам боди-арт на своем голом теле, который она предлагает использовать в качестве костюма на Хеллоуин. На ее публикацию обратили внимание в Daily Star.

На кадрах 11-секундного ролика художница-гример Марина Элоиз позирует обнаженной в образе символа ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» клоуна Роналда Макдоналда. Вместо одежды на ее тело нанесена краска желтого, белого и красного цветов, повторяющих костюм персонажа. Кроме того, на ее лице и шее нарисован череп с гримасой и кровоподтеками. «Это жуткое время года — мое самое любимое!» — призналась она в посте, который набрал 11,6 миллиона просмотров.

Поклонников впечатлило творчество художницы, и они принялись делать ей комплименты в комментариях. «Сначала мне показалось, что это виртуальная картинка, а не живой человек с боди-артом! Невероятная работа!», «Можете принести мне жуткое блюдо, прекрасный Роналд?», «Надеюсь, ты придешь в ресторан в таком виде, это просто волшебно!» — высказались они.

Всего в настоящий момент в TikTok на Элоиз подписаны около миллиона человек.

На Хеллоуин 2020 года журналисты Dazed составили список самых странных костюмов американских знаменитостей, которые они выбрали на праздник. Так, одним из необычных образов сочли наряд певицы Лиззо, которая выбрала костюм мухи. Известный американский исполнитель Lil Nas X, в свою очередь, перевоплотился в рэпершу Ники Минаж, надев розовое платье с принтом жирафа и кислотно-зеленые туфли на каблуке.