Ростуризм призвал россиян к осторожности в путешествиях

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о важности соблюдения мер по профилактике коронавируса при планировании путешествий. Об этом сообщает ТАСС.

Так, руководитель ведомства призвала россиян сдавать ПЦР-тесты перед поездками за границу и приобретать медицинскую страховку, которая покроет лечение в случае заражения COVID-19. Кроме того, Догузова напомнила о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты, а также избегать большого скопления людей.

«Сегодня, в текущей ситуации, наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности», — подчеркнула она.

Также Догузова посоветовала внимательно следить за текущей ситуацией с коронавирусом и введением новых ограничений в регионах.

Помимо прочего, глава Ростуризма обратилась к отельерам — она призвала владельцев гостиниц соблюдать правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Ранее в октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от путешествий в нерабочие дни в ноябре. «Нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить», — заявила она.