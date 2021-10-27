Тувинский блогер запустил сериал по мотивам игры GTA San Andreas

Блогер из Тувы запустил сериал по мотивам легендарной игры GTA San Andreas — GTA Kyzyl City Stories. Первая серия появилась на YouTube.

По сюжету главный герой Арсен и его друзья устали растрачивать жизнь на алкоголь и бессмысленный отдых и решили добраться из Кызыла до Москвы. В пути их ждут бандитские «разборки», угон автомобилей, задания и прочие приключения по мотивам знаменитой игры, передает Telegram-канал Mash Siberia.

В сериале использован саундтрек из оригинальной GTA San Andreas, а также песни с тувинских радиостанций. При этом серии оформлены узнаваемым интерфейсом с картой местности и шкалами здоровья игроков.

Ранее блогер из Москвы Сергей Демидов побывал в Тюменской области и поделился впечатлениями о поездке. «Вообще, город порадовал большими просторами, невысотными строениями. Все очень красиво. Со стены кремля открывается хороший вид на город», — рассказал он.