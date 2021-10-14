Московский блогер восхитился Тобольском

Блогер из Москвы Сергей Демидов побывал в Тюменской области и поделился впечатлениями о поездке. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

По словам блогера, город его восхитил. Сразу после прилета в Тюмень он посетил четырехуровневую набережную. После этого Демидов отправился в Тобольск и сразу заметил, что в городе есть, что посмотреть.

Блогер прогулялся у местной достопримечательности — Тобольского Кремля. Он отметил, что территория оказалась неожиданно ухоженной. «Вообще, город порадовал большими просторами, невысотными строениями. Все очень красиво. Со стены кремля открывается хороший вид на город», — рассказал он. Путешественник также посетил Гостиный двор, научную библиотеку, музеи, тюрьму, располагающуюся на территории Кремля, и экопарк.

Демидов подчеркнул, что регион всерьез развивает туризм. «Это видно в подходе и задействованных ресурсах. Если не остановятся и продолжат развиваться в таком ключе, это будет очень крутой регион для туризма», — заключил он.

