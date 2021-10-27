Байдена призвали не вводить санкции против Индии из-за ее сделки с Россией

Reuters: сенаторы призвали Байдена не вводить санкции против Индии за закупки оружия у РФ

Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять санкции в отношении Индии. Меры могут наложить в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за закупки оружия у России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, подписанное политиками.

Речь идет о запланированной закупке российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». По мнению Уорнера и Корнина, санкции могут пагубно сказаться на стратегическом партнерстве Вашингтона и Нью-Дели. Введение мер против индийского правительства может активизировать политические силы, противостоящие сближению с США.

Кроме того, за последние несколько лет индийская сторона снизила объемы импорта российской военной техники.

Вместо введения санкций сенаторы предложили создать двустороннюю рабочую группу «по разработке стратегии укрепления военного взаимодействия».

Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов зенитно-ракетных систем С-400 в октябре 2018 года. Стоимость техники оценивают в 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».