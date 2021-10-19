В Индии рассмотрели возможность создания нового военного союза против Китая

Встреча министров иностранных дел Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США, которая состоялась 19 октября в онлайн-формате, открывает перед Нью-Дели множество возможностей и может стать платформой для создания нового военного союза против Китая. Такой вариант развития событий рассмотрел директор Института исследований Южной Азии Национального университета Сингапура и главный редактор журнала The Indian Express Раджа Мохан.

По мнению главреда издания, «Соглашение Авраама» (договор о нормализации отношений между Государством Израиль и ОАЭ — прим. «Ленты.ру»), подписанию которого поспособствовала администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, улучшило отношения Израиля не только с Эмиратами, но и с Бахрейном, Марокко и Суданом. Эксперт считает, что это приведет к значительному пересмотру стратегических интересов в регионе.

Мохан заявил о возможности появления нового QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности между Вашингтоном, Нью-Дели, Канберрой и Токио — прим. «Ленты.ру») в Западной Азии. По словам эксперта, создание альянса с участием Абу-Даби, Тель-Авива, Вашингтона и Дели позволило бы в будущем расширить влияние Индии как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и на Ближнем Востоке.

В сентябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты на базе военного партнерства AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) пытаются втянуть объединение QUAD и другие страны для проведения антироссийской и антикитайской политики.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.