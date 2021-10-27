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Украина выдала России обвиняемого в хищении компенсации пострадавшим Чернобыля

МВД: в Россию экстрадирован из Украины обвиняемый в хищении 29 млн рублей у чернобыльцев
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В пограничном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» прошла экстрадиция гражданина России Игоря Шитого, обвиняемого в хищении путем мошенничества 29 миллионов рублей, выделенных из бюджета на компенсации пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Россиянин был задержан на Украине, где скрывался от следствия у проживающего там родственника. После объявления Шитого в международный розыск по каналам Интерпола он был выдан МВД России.

По данным следствия, в 2009 году Шитый, проживающий в городе Клинцы Брянской области, разработал криминальную схему с сообщниками. Они вводили в заблуждение местных жителей, имеющих право на получение материальной компенсации за имущество, пропавшее после чернобыльской аварии. В результате обмана фигуранты дела похитили у них 29 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году, тогда же Шитый скрылся.

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