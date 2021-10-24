Главного смотрящего за Украиной вора в законе Неделю отказались выдать Украине

Болгария отказалась выдать Украине вора в законе Андрея Недзельского, он уехал в Турцию

Болгарские власти сочли неубедительными доводы правоохранительных органов Украины, которые добивались выдачи вора в законе Андрея Недзельского, известного в криминальном мире как Неделя. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» (ОСН)

Балканское государство отказалось экстрадировать авторитета, считающегося главным смотрящим за Украиной. Неделя уехал в Турцию и оттуда ведет свои дела на родине.

Вор в законе курирует связи представителей криминального мира с украинскими политиками в центральной и западной частях страны, отмечает ОСН.

Украинским силовикам не удалось изъять у Недели его сбережения на банковских счетах, обнаруженных в результате обысков в 2020 году. Он получил свои деньги обратно после того, как вскрылось поддельное решение суда о конфискации средств, из-за чего произошел скандал в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов Украины, где хранились изъятые средства вора в законе.

12 июля сообщалось, что в аэропорту города София в Болгарии полиция задержала Недзельского, который пытался въехать в страну по фальшивым документам. Украина направила запрос об экстрадиции вора, которого на родине обвиняют в убийстве друга и делового партнера Александра Семенова по кличке Кацап. Неделя сбежал с Украины в 2020 году после того, как против него было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2009 году Недзельский вместе с сообщниками убил Кацапа, который собирался организовать сходку и пожаловаться на Неделю лидерам криминального мира. После такого Недзельский уже не смог бы получить статус вора в законе, поэтому он принял решение убрать партнера.

В октябре 2012 года он добился своего и был коронован. Он стал контролировать деятельность преступных групп, теневой бизнес, а также отвечать за криминальный общак. В октябре 2019 года Недзельского лишили воровских полномочий, избили и выбросили на улицу.

Объявленный в международный розыск авторитет внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).