За пользователями криптовалюты начнут следить

Эмитент крупнейшего стейблкоина Tether заключил соглашение с компанией Notabene, которая специализируется на идентификации держателей цифровых активов, указано в пресс-релизе. Tether станет первой криптофирмой, которая начнет собирать данные о своих клиентах.

Компания будет следить за пользователями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для контроля соблюдения санкций. Кроме того, мера позволит лучше защитить покупателей продукта Tether — стейблкоина USDT, привязанного к доллару в соотношении 1:1. «Благодаря Notabene Tether сможет тестировать сложные сценарии использования криптовалюты в атмосфере сотрудничества и с низким уровнем риска», — утверждает компания.

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Межправительственная организация «Группа по борьбе с отмыванием денег» (FATF) рекомендовала компаниям, работающим с цифровыми активами, подчиняться тем же правилам, что и регулируемые финансовые организации. Кроме того, фирмам посоветовали хранить и передавать по запросу данные о клиентах, совершающих переводы криптовалюты на сумму выше установленного в документе порога. Tether одобрила эти рекомендации и заявила, что партнерство с Notabene поможет компании соответствовать этим правилам.

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США (PWG) разрабатывает руководство по регулированию обращения стейблкоинов в стране. Документ будет представлен до 1 ноября. По предварительным данным, новые полномочия для работы с этим видом криптовалют получит Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC).

В сентябре группа американских активистов, представляющих интересы инвесторов, направила письмо председателю SEC Гэри Генслеру с призывом усилить контроль над стейблкоинами. В начале октября Международный валютный фонд (МВФ) назвал рост капитализации рынка стабильных монет угрозой мировой финансовой системе. В 2021 году общая стоимость всех стейблкоинов выросла в четыре раза до 120 миллиардов долларов.