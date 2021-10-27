Выявлено лучшее время для теста на COVID-19

Ученые из США: чувствительность ПЦР-тестов на COVID-19 зависит от времени суток

Исследователи из США показали, что прохождение теста на наличие коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) днем почти в два раза эффективнее, чем ночью. Статья ученых, в которой они выделяют лучшее время суток для чувствительного ПЦР-теста, опубликована в Journal of Biological Rhythms.

Материалы по теме Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его? Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?

Специалисты из Университета Вандербильта проанализировали данные о более чем 86 тысячах ПЦР-тестов, проведенных на юго-востоке США с марта по август 2020 года. Выяснилось, что вероятность положительного результата у людей, прошедших ПЦР-тестирование на COVID-19 в середине дня — в 14:00 — в 1,7 раза выше по сравнению с ночью. Результаты исследования подтвердили гипотезу ученых, согласно которой активность коронавируса в организме зависит от циркадного ритма последнего.

В ходе работы ученые выявили, что вирусовыделение — высвобождение вирусных частиц зараженными клетками в кровь и слизь — также более интенсивно днем. Однако, отмечают исследователи, своего пика оно достигает вечером. Кроме того, специалисты обнаружили, что вирусная нагрузка — количество частиц вируса в организме — снижается после 20:00. У людей, сдавших ПЦР-тест после этой отметки, выше число ложноотрицательных результатов, отмечают ученые. В то же время для подтверждения суточного ритма SARS-CoV-2 необходимы дальнейшие исследования, подчеркивают специалисты.

