Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей

Сотрудники Австралийского зоопарка в штате Новый Южный Уэльс изолировали сексуально озабоченного четырехметрового миссисипского аллигатора, так как он вел себя агрессивно по отношению к сородичам. Об этом сообщает издание Mail Online.

350-килограммовый молодой миссисипский аллигатор, который носит кличку Канье Уэст в честь знаменитого американского рэпера, жил в лагуне вместе с 54 сородичами. Из-за установившейся жаркой погоды и начала брачного сезона Канье стал постоянно проявлять агрессию. Директор парка Тим Фолкнер рассказал, что Канье бросался на сотрудников зоопарка и терроризировал других аллигаторов.

«Это молодой самец, полный тестостерона. Поэтому лучшее, что мы могли сделать, — отправить его на изоляцию, чтобы он провел какое-то время в тишине», — пояснил он решение отселить аллигатора.

Чтобы управиться с четырехметровой рептилией, потребовались усилия 12 сотрудников зоопарка. Команда накинула веревку на верхнюю челюсть рептилии и вытащила ее из воды, где хищник мог легко схватить человека и утопить его.

В конце концов, специалисты смогли отвезти Канье в место, где он будет изолирован и не сможет навредить кому-нибудь. В зоопарке надеются, что через пару месяцев уровень гормонов в организме рептилии придет в норму и она сможет вернуться в лагуну.

Ранее сообщалось, что в Бразилии аллигатор погнался за решившим искупаться в озере мужчиной и укусил его. Пострадавшего несколько раз предупредили о том, что в озере небезопасно, однако он проигнорировал предостережения и прыгнул в воду.

