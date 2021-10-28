Аллигатор погнался за пловцом, укусил его и попал на видео

В Бразилии аллигатор погнался за решившим искупаться в озере мужчиной и укусил его. Об этом сообщает LADbible.

Попавший на видео инцидент произошел в популярном туристическом городе Кампу-Гранди, штат Мату-Гросу-ду-Сул. Мужчина успел отплыть примерно на 30 метров от берега, когда к нему направился крупный аллигатор.

Сообщается, что пострадавшего несколько раз предупредили о том, что в озере небезопасно, однако он проигнорировал предостережения и прыгнул в воду. «Аллигатор направился к нему. Пловец начал быстро грести к берегу, однако аллигатор догнал его и довольно сильно укусил за руку», — рассказывает снявший нападение на видео очевидец.

В результате атаки купальщик получил незначительное повреждение руки, помощь ему оказали на месте. Как рассказала продавщица сока, работающая рядом с озером, все местные знают, что плавать здесь опасно, и пострадавший был первым за последние пять лет купальщиком.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор отобрал у семилетнего мальчика улов и попал на видео. Ребенок поймал на удочку рыбу и успел вытащить ее на траву, когда из воды появился аллигатор и схватил его добычу.