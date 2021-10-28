Антидепрессант оказался полезен при тяжелых формах коронавируса

Дешевый антидепрессант снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска. К такому выводу пришли бразильские ученые, которые протестировали против коронавируса SARS-CoV-2 препараты, используемые от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

Исследователи протестировали антидепрессант флувоксамин с участием почти 1500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом, которые подвергались риску тяжелой формы заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет. Около половины добровольцев принимали антидепрессант дома в течение десяти дней, остальным давали плацебо. Пациентов отслеживали в течение четырех недель, чтобы узнать, кто попал в больницу или провел длительное время в отделении неотложной помощи.

Оказалось, что в группе, которая принимала препарат, лишь 11 процентов пациентов нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи по сравнению с 16 процентами тех, кто принимал плацебо. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить оптимальную дозировку, а также выявить пользу для пациентов с низким риском госпитализации и ответить на вопрос, можно ли комбинировать таблетки с другими видами лечения.