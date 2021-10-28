Суд признал законным продление ареста бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Апелляционный суд отклонил жалобу адвоката на арест Рауфа Арашукова и его отца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на арест бывшего сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, суд отклонил доводы защиты и признал законным продление содержания под стражей Рауфа и его отца Рауля Арашуковых.

Они останутся в СИЗО до 7 января 2022 года.

29 сентября сообщалось, что экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО в знак протеста. Он пытался добиться того, чтобы ему предоставили свидание и звонки родственникам в соответствии с имеющимися разрешениями следователя и суда.

По делу бывшего сенатора проходят 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков, который, по версии следствия, создал преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также фигурантов дела обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.