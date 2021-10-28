Имущество российского экс-губернатора на 73 миллиона рублей арестовали

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на сумму в 73,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Решение было принято в рамках банкротства «Монтажника», который принадлежит семье экс-главы региона. По данным арбитражного суда, арест будет наложен на имущество на сумму 73 487 432 рубля.

Семья экс-главы Челябинской области приобрела ПО «Монтажник» в 2018 году, когда Дубровский был губернатором. После завершения сделки фирма получила крупный контракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Данный проект получил активную поддержку экс-главы, на стройку потратили миллиарды рублей из бюджета региона. В настоящее время объект заморожен, расследуются уголовные дела. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк арестован.

В сентябре минувшего года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общая сумма долга превысила 1,5 миллиарда рублей. Сам Борис Дубровский на данный момент находится за границей, его представители не дают комментарии СМИ.