На Сахалине арестовали бывшего замгубернатора региона

На Сахалине арестовали бывшего заместителя губернатора региона Дмитрия Федечкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в отношении Федечкина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Чиновник заключен под стражу на два месяца.

Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем губернатора Челябинской области, а в 2020 году переехал в Сахалинскую область, где возглавил медиахолдинг регионального правительства — издательский дом «Губернские ведомости». Позднее по решению губернатора региона Валерия Лимаренко стал его заместителем по работе со СМИ.

В начале 2021 года в отношении Федечкина началась доследственная проверка по поводу растраты бюджетных средств в «Губернских ведомостях», но на тот момент уголовное дело еще не было возбуждено. В начале июня он ушел с поста замгубернатора области по собственному желанию и заявил о намерении «защищать свое честное имя».

В начале июня в Москве были задержаны и арестованы два чиновника Министерства образования и науки России. Речь идет о начальнике отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаиле Шерстобитове и заместителе директора департамента управления делами ведомства Романе Коровине.