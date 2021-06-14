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В Москве задержали высокопоставленного чиновника Минфина

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в ночь на 14 июня высокопоставленный чиновник Минфина бегал по территории элитного жилого комплекса в Москве и бил по машинам, «заставляя сработать их сигнализации». Его задержали и доставили в отдел полиции.

Охранники жилого комплекса, где произошел инцидент, рассказали, что Санакоев находился в невменяемом состоянии.

Официального подтверждения этой информации нет.

В начале июня в Москве были задержаны и арестованы два чиновника Министерства образования и науки России. Речь идет о начальнике отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаиле Шерстобитове и заместителе директора департамента управления делами ведомства Романе Коровине.

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