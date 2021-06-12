Чиновника Минобрнауки арестовали по делу о хищении более 20 миллионов рублей

Замдиректор департамента управления делами Минобрнауки России Роман Коровин, подозреваемый в хищении более 20 миллионов рублей во время службы в МЧС, арестован Хорошевским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Коровин служил в нескольких специальных управлениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. В период с 2015 по 2017 год он вместе с соучастниками похитил более 20 миллионов рублей, предназначавшихся в качестве социальных выплат сотрудникам ведомства. Сообщается, что по этому делу проходят еще два человека.

О задержании Коровина стало известно 12 июня. Он проходит по делу, возбужденному по части 2 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат по предварительному сговору»).

Это уже второй арестованный чиновник Минобрнауки за месяц. 10 июня суд Москвы взял под стражу начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Михаила Шерстобитова. Его отправили в СИЗО до 7 августа.