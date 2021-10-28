Назван самый читающий регион России

Архангельская область стала победителем конкурса Самый читающий регион». Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Александр Цыбульский.

По его словам, литературный проект «Год Федора Абрамова» признан лучшим во Всероссийском конкурсе, в котором приняли участие 80 субъектов страны.

«Масштабный проект посвящен 100-летию северного писателя, в его рамках на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив — от создания веб-сайта "Вселенная Федора Абрамова" до организации новой литературной премии "Чистая книга"», — рассказал Цыбульский.

Он отметил, что каждая идея — дань памяти великому земляку и шаг к сохранению литературных традиций Русского Севера. Губернатор поздравил всех причастных