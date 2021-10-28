Ветераны АТО штурмовали горсовет под Киевом

Ветераны АТО выбили стекла в горсовете под Киевом и устроили потасовку с полицейскими

Ветераны Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе штурмовали здание горсовета в городе Бровары под Киевом. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Участники боевых действий пытаются прорваться на сессию горсовета. На кадрах видно, что ветераны устроили потасовку с полицейскими. Пытаясь попасть в здание, люди выбили стекла у дверей.

Как передает «24 канал», ветераны АТО опасаются, что их лишат выделенных земельных участков, которые отдадут приближенным к местной власти лицам.

Возле горсовета также митинговали жители одного из сел, которые скандировали: «Землю — крестьянам!»

Летом сотрудники полиции Киевской области задержали организованную группировку, которая на протяжении нескольких лет грабила дома судей и чиновников. Сообщалось, что в банду входили ветераны АТО, детский тренер по восточным единоборствам и его бывшие коллеги.