Лукашенко призвал Россию показать «мерзким и пакостным» роль советского народа

Александр Лукашенко: Россия могла бы помочь в признании геноцида советского народа в ВОВ

Россия могла бы оказать содействие признанию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Белоруссии и не только. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским генеральным прокурором Игорем Красновым, пишет БЕЛТА.

Глава государства рассказал об «очень серьезной работе» по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории республики в годы ВОВ и призвал Краснова оказать помощь в ее реализации. При этом Лукашенко высказал намерение провести аналогичное расследование и в России.

По словам президента, подобная работа двух стран необходима, чтобы показать «всем этим мерзким и пакостным» роль, которую советский народ сыграл в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, «защищая свой суверенитет, безопасность и права человека».

Ранее Лукашенко призывал рассказать всему миру «страшную правду об ужасах войны» и «сорвать маски с оккупантов и коллаборационистов», которые в межвоенный период и во время ВОВ устраивали геноцид белорусского народа.

В мае генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что власти страны планируют добриться признания на международном уровне геноцида белорусов в годы ВОВ. По его словам, официальное число жертв нацистов на территории республики может быть существенно занижено.