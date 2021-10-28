В Москве бизнес попросил поддержки после начала нерабочих дней

В Москве бизнесмены попросили рассмотреть новые меры господдержки на фоне начала нерабочих дней в четверг, 28 октября. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.

По ее словам, бизнес-сообщество уже сформировало предложения в манифесте, который планируется передать городским властям. В документе предлагается оказывать помощь бизнесу не только в течение всего периода ограничительных мер, но и продлить меры на 50 процентов от срока нерабочих дней.

«Многие предприниматели Москвы сегодня подходят ко второму за последние 1,5 года периоду, когда они вынуждены приостановить свою деятельность. Идут на это не по своей воле, но ради сохранения здоровья и жизни граждан», — сказала бизнес-омбудсмен.

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Она добавила, что ряд отраслей ждут убытки «в сотни тысяч, а то и миллионы рублей», больше всего могут пострадать бьюти-индустрия, сфера общепита, фитнес-отрасль, концертная деятельность. «В связи с этим мы ждем от правительства Москвы адекватных ситуации мер поддержки бизнеса. Свои предложения бизнес-сообщество столицы уже сформировало в манифесте, который планируется передать городским властям», — отметила Минеева.

Помимо прочего, предложенные меры поддержки включают обнуление налогов на имущество и землю, компенсацию всех коммунальных платежей, освобождение от уплаты 100 процентов платежей по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг).

Ранее 27 октября сообщалось, что поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) во время пандемии — особенно в объявленный период нерабочих дней — стала главной темой встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса, профильных ведомств, регионов и общественных объединений.

В Москве и Подмосковье в четверг, 28 октября, начались нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Приостановлена работа большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Исключение составят организации, которые обеспечивают работу инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. Так, ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, а также служб доставки.