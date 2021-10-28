Режиссер Бутусов назвал ошибкой смену руководства МХТ имени Чехова

Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов прокомментировал назначение Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. В беседе с KP.RU он назвал решение о смене руководства театра ошибкой.

«Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли», — объяснил Бутусов.

Он также отметил, что наблюдает определенную тенденцию — назначать руководителями театров успешных артистов. «[Данная тенденция] мне кажется ошибочной. Есть, конечно, исключения, но это совершенно не подтверждает никакое правило. А правило это, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко, связано с великой идеей Художественного театра, на которой и держится театр. То, что сейчас происходит — это абсолютное разрушение наших культурных достижений», — резюмировал известный постановщик.

Ранее председатель Союза театральных деятелей, худрук московского театра Et Cetera Александр Калягин возмутился тем, что решение о смене руководства МХТ имени Чехова было принято без обсуждения с профессиональным сообществом.

О том, что актер и режиссер Константин Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова стало известно среду, 27 октября. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который занимал пост худрука с 2018 года.