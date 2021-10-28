Калягин прокомментировал назначение Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин возмутился тем, что решение о смене руководства МХТ имени Чехова и назначении Константина Хабенского на пост худрука театра было принято без предварительного обсуждения с профессиональным сообществом. Слова Калягина приводит сайт СТД.

«Как интересно! Я из интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова. Ничего себе. Узнал вместе со всеми. Про эту новость уже знал и завхоз нашего театра, и главный администратор. Ничего себе», — прокомментировал глава СТД.

Калягин подчеркнул, что о назначении генеральным директором МХАТ имени Горького Кехмана он также узнал постфактум из интернета. «Хотя я направлял письмо в Министерство культуры, в котором назвал нашего кандидата. Но, к сожалению, мне даже не ответили. Мнение СТД было проигнорировано», — пожаловался театральный деятель.

В среду, 28 октября, стало известно, что Константин Хабенский был назначен новым худруком МХТ имени Чехова. В тот же день новым генеральным директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького стал российский бизнесмен Владимир Кехман.