Фанаты призвали Бузову раздеться после ее выхода в обнажающем тело платье

Фанаты пристыдили российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за чересчур откровенный наряд и призвали ее раздеться. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram.

На размещенном в сети фото 35-летняя знаменитость позирует в черном платье в пол бренда Robetro Cavalli, которое оформлено декольте, а также вырезами, оголяющими талию, спину и бедро. Образ певицы дополнили туфли-лодочки на каблуках под цвет наряда, а также серебристые подвеска и серьги. Волосы Бузовой собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж с акцентами на глаза и губы.

Известно, что звезда посетила премию Moda Topical Style Awards 2021 одноименного журнала и стала победительницей в номинации «Икона стиля». «Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус», — отметила она после мероприятия в подписи к публикации, которая набрала больше 250 тысяч лайков.

Подписчики принялись критиковать внешний вид Бузовой в комментариях. «Ольга, кажется вы забыли одеться», «Так надо было голой пойти», «А платье-то где? Я вижу только бюстгальтер и прищепленную к нему занавеску», «Уж лучше бы сразу голой выходила», «И это платье иконы стиля?», «Да разденься уже совсем и на шее только кулон оставь, вот красота будет», — возмущались они.

Наряды Ольги Бузовой неоднократно подвергали критике в соцсетях. В августе певица приняла участие в белорусской версии телепередачи «Х-Фактор» в качестве ведущей в кожаном мини-платье со шнуровкой в области груди и бедра. Помимо этого, телеведущая надела длинные блестящие перчатки с анималистичным принтом. «Мне кажется, женщине в вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать», — высказался один из поклонников.