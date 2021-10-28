Россиянам рассказали о рисках при покупке автомобиля с пробегом

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам о рисках при покупке автомобиля с пробегом.

По его словам, на рынке подержанных машин много залоговых автомобилей. «Если человек, который продал автомобиль, не будет выплачивать деньги по кредиту, у покупателя могут просто забрать транспортное средство. Если автомобиль находится в розыске, то после покупки у вас возникнут проблемы при его постановке на учет», — сказал он.

Эксперт отметил, что выяснить, не заложена ли машина, можно по VIN-номеру на сайте Федеральной нотариальной палаты. Также он добавил, что узнать, не находится ли автомобиль в розыске, можно на сайте Госавтоинспекции.

Едрышов порекомендовал перед покупкой подержанного транспортного средства проверить, в каких авария участвовал автомобиль и сколько у него было владельцев. Это тоже можно узнать на сайте Госавтоинспекции.

По словам эксперта, важным показателем, на который следует обратить внимание, является пробег автомобиля. «Пробег является существенным показателем при покупке автомобиля, но истинный пробег иногда установить невозможно, и нужно смотреть на косвенные подтверждения — износ руля, педалей, насколько продавлено сиденье», — сказал он.

Ранее россиянам раскрыли сроки накопления на новый автомобиль: работнику со среднестатистической зарплатой нужно около восьми лет. Стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет примерно два миллиона рублей, в то время как подержанное транспортное средство обойдется в 800 тысяч рублей.