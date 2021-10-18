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Россиянам раскрыли сроки для накопления на автомобиль

РИА Новости: среднестатистическому работнику нужно 7,7 лет, чтобы накопить на новую машину
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Россиянам раскрыли сроки накопления на новый автомобиль: работнику со среднестатистической зарплатой нужно около восьми лет. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Отмечается, что стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет примерно два миллиона рублей, в то время как поддержанное транспортное средство обойдется в 800 тысяч рублей. В результате исследования выяснилось, что быстрее всего нужную сумму можно собрать на Чукотке (3,5 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года). Москва расположилась на пятом месте рейтинга (4,6 года). Дольше всех на новую машину придется копить жителям республик Северного Кавказа — на это у них уйдет более 10 лет.

Эксперты агентства составили соответствующий рейтинг, основной показатель которого — количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой. Специалисты предположили, что на данные цели россияне откладывают 50 процентов от зарплаты и размещают их на вкладе по ставке 6,75 процента. При условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе на то, чтобы накопить два миллиона, у рассматриваемой категории россиян уйдет 7,7 лет.

Ранее эксперты агентства назвали сроки для накопления одного миллиона рублей. Выяснилось, что жителям большинства регионов потребуется более 20 лет.

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