Российским властям предложили определить «параметры дойки» бизнеса

Бизнес готов платить в бюджет больше налогов государству, но компании боятся, что без фиксации определенных договоренностей власти могут в дальнейшем использовать другие механизмы изъятия сверхдоходов, в том числе последует, например, введение экспортных пошлин. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

Такие опасения не позволяют компаниям выстраивать долгосрочные инвестиционные планы, отметил он. «Они введут сейчас налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а потом, на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, введут и пошлины. Хотелось бы зафиксировать правила игры», — заявил Шохин.

Глава РСПП добавил, что фискальные подходы бюджетоориентированные, поскольку страна нуждается в деньгах, особенно в условиях постоянных угроз локдаунов. «Даже в условиях, когда бюджет готов постоянно смотреть на бизнес, как на некую дойную корову, хотелось бы, чтобы параметры этой дойки были заранее известны», — предложил Шохин.

В Кремле нет однозначной позиции насчет изъятия сверхдоходов у экспортеров, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем глава Минфина Антон Силуанов считает, что экспортеры, получающие дополнительные доходы от высоких цен на мировых рынках, должны ими делиться, чтобы государство могло направлять средства на поддержку граждан.