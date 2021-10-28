В Екатеринбурге за год отремонтировали 40 километров дорог

В Екатеринбурге за 2021 год привели в порядок 40 километров дорог в рамках нацпроекта

В Екатеринбурге за 2021 год отремонтировали 40 километров дорог, половину из которых реставрировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». От этом сообщается на сайте информационного портала города.

Общая площадь дорог составила 543 тысячи квадратных метров. Отмечается, что специалисты в том числе привели в порядок 145 тысяч квадратных метров тротуаров.

«Ключевые объекты — это путепровод на улицах Блюхера и Бебеля, первый этап развязки на Луганской. Проведены ремонтные работы улично-дорожной сети на улицах Фурманова, Щорса, Фронтовых Бригад, Таватуйской, а также на проспекте Орджоникидзе и Сибирском тракте», — подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Известно, что на данный момент сезон дорожных работ практически завершен. В ближайшие дни предстоит установка барьерных ограждений на обновленном дублере улицы Металлургов. Эти действия станут завершающими на первом этапе реконструкции на развязке Луганской.

Ранее в октябре сообщалось, что в Екатеринбурге построят круглогодичную канатную дорогу. Она появится на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Канатная дорога с двухместными креслами будет работать и зимой, и летом. Подъемник сможет перевозить до 600 человек в час. Протяженность пассажирской линии по склону составит менее 600 метров, перепад высот — более 96 метров.

