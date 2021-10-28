Москвичам назвали оптимальную стоимость отдыха в загородных отелях

Оптимальная стоимость отдыха в подмосковном загородном отеле в нерабочие дни начинается от 31,6 тысячи рублей при двухместном размещении. Специалисты портала TourDom.ru изучили предложения рынка и назвали самые выгодные из них.

Так, бюджетный вариант отдыха в период с 1 по 7 ноября можно найти в Сергиевом Посаде — двухместный номер в гостинице, находящейся в пяти минутах ходьбы от Троице-Сергиевой лавры, обойдется в 34 тысячи рублей для двоих туристов, за завтрак придется доплатить 350 рублей. Стоимость шести ночей в экоотеле в деревне Вотря Талдомского района составит 46,2 тысячи рублей, тот же вариант с трехразовым питанием — от 72,6 тысячи рублей.

В деревне Лапино Одинцовского района можно отдохнуть на ноябрьских праздниках за 44 тысячи рублей, в распоряжении гостей будут косметические услуги и баня. В Домодедовском районе размещение в оздоровительном центре без питания обойдется в 31,6 тысячи рублей, с завтраками — 36 тысяч рублей.

Забронировать апартаменты с трехразовым питанием в пансионате в Верее можно за 78,8 тысячи рублей, постояльцам разрешается заселяться с домашним животным. Пятизвездочный загородный отель под Чеховым предлагает программу со спа, йогой и питанием за 117 тысяч рублей, размещение в стандартном номере.

Ранее в октябре глава Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян к осторожности в путешествиях. Так, руководитель ведомства порекомендовала россиянам сдавать ПЦР-тесты перед поездками за границу и приобретать медицинскую страховку, которая покроет лечение в случае заражения COVID-19.

