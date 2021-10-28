В Татарстане задумали запустить электротакси

В Татарстане в 2022 году задумали запустить электротакси. Об этом сообщает РБК.

«В настоящее время есть инвесторы, заинтересованные в проекте, а также предусмотрена возможность привлечения в проект федеральных субсидий. При содействии со стороны Республики Татарстан, первые электротакси могут появиться уже в первой половине 2022 года», — отметили в пресс-службе «Концерна Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ).

Оператор проекта пока не назван, но известно, что в регионах, где он будет запущен, создадут рабочие группы, которые выберут операторов и точные даты запуска первых электротакси. Зарядные станции для этого транспорта в Казань поставит КРЭТ. Такие станции также планируется установить в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Генеральный директор КРЭТ Николай Колесов подчеркнул, что отсутствие электрозарядной инфраструктуры является одним из ключевых факторов, сдерживающих переход на экологичный транспорт.

